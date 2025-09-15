https://news.day.az/azerinews/1780631.html Azərbaycanın qaz ixracından gəlirləri 10% artıb Cari ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan 16,453 milyard kubmetr qaz halında təbii qaz ixrac edilib. Day.Az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat əldə edib. Məlumata görə, bu miqdarda qaz ixracından əldə olunan gəlir 5,997 milyard ABŞ dolları olub.
Azərbaycanın qaz ixracından gəlirləri 10% artıb
Cari ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan 16,453 milyard kubmetr qaz halında təbii qaz ixrac edilib.
Day.Az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat əldə edib.
Məlumata görə, bu miqdarda qaz ixracından əldə olunan gəlir 5,997 milyard ABŞ dolları olub.
Qaz ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm ifadəsi ilə 625,942 milyon kubmetr və ya 3,9%, dəyər ifadəsi ilə 541,185 milyon ABŞ dolları, yaxud da 10% artıb.
Qaz ixracı 2025-ci ilin ilk səkkiz ayının ixracına nisbətən 35,14% təşkil edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре