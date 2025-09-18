https://news.day.az/azerinews/1781263.html Bakıda qənd sexində döşəmə çöküb - Ölən var Paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən qənd sexində bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 17-si saat 14 radələrində Binəqədi qəsəbəsinin ərazisində yerləşən sexin taxta döşəməsi çöküb.
