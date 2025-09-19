Qarabağda sülh və suverenlik: Azərbaycan Ordusunun 2023-cü il antiterror əməliyyatı
Mənbə: Trend
Azərbaycan Ordusunun 19 sentyabr 2023-cü ildə Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror əməliyyatları, Ermənistan ordusunun qalıqlarına və separatçılara ciddi zərbələr vuraraq, onların müqavimətini qırdı. Bu, yalnız hərbi sahədə deyil, həm də Azərbaycanın diplomatik və strateji cəhətdən güclü mövqeyinin göstəricisi idi. Əməliyyatlar təxminən 24 saatdan az davam etdi və Ermənistan qüvvələri ciddi itkilər verərək təslim oldular. Bununla da Qarabağda erməni separatizminə son qoyuldu və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam şəkildə təmin etdi.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra, 10 noyabr 2020-ci il tarixli Üçtərəfli Bəyanat imzalandı və regionda yeni reallıqlar yarandı. Bu bəyanata əsasən Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağdan çıxarılmalı idi, lakin Ermənistan bu tələblərə əməl etmədi. Xüsusilə Üçtərəfli Bəyanatın 4-cü maddəsi Ermənistan qüvvələrinin ərazilərimizdən çıxarılmasını nəzərdə tuturdu. Ancaq Ermənistanın bu öhdəlikləri yerinə yetirməməsi nəticəsində uzunmüddətli sülhə maneələr yarandı. Rəsmi İrəvan, Azərbaycan tərəfindən edilən səmimi sülh çağırışlarını cavabsız qoyaraq, qəbul etdiyi öhdəliklərin icrasını ləngitməyə çalışırdı. Üstəlik, Ermənistanın revanşist iddiaları və status-kvonun saxlanması sülh müqaviləsinin reallaşmamasına səbəb oldu.
Ermənistan silahlı qüvvələri təxribatlarına davam edərək, Laçın dəhlizi vasitəsilə silah və sursat daşımağa davam etdi. Azərbaycan isə bu təxribatların qarşısını almaq üçün konkret addımlar atdı. 2023-cü ilin aprel ayında Laçın sərhəd-buraxılış məntəqəsinin yaradılması və Ağdam-Xankəndi yolunun humanitar məqsədlə təklif edilməsi, Ermənistanın çirkin planlarını pozdu. Ermənistan beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanı "blokada" və "humanitar böhran" yaratmaqda günahlandırmağa çalışdı, lakin bu iddialar əsassız idi və Azərbaycan tərəfindən humanitar yardım təmin edildiyi aydın idi.
Antiterror əməliyyatları zamanı Azərbaycan Ordusu beynəlxalq humanitar hüquqa tam şəkildə riayət etdi. Ordumuz yalnız qanunsuz hərbi obyektləri və infrastrukturu hədəfə alaraq, mülki əhaliyə zərər vermədi. Azərbaycan Ordusunun yüksək texnoloji imkanları və peşəkarlığı sayəsində əməliyyatlar qısa müddətdə uğurla yekunlaşdı. Eyni zamanda, Ermənistanın "blokada" və "soyqırım" kimi yalançı iddialarına qarşı Azərbaycan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandıraraq, bölgədəki real vəziyyəti nümayiş etdirdi.
Ordunun antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistanın qanunsuz hərbi birləşmələri 23 saat 43 dəqiqə davam gətirə bildi, daha sonra isə təslim oldular. Bu qələbə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa etməsinə və Qarabağda separatizmin sonunu gətirməsinə şərait yaratdı.
Azərbaycanın öz əraziləri üzərində tam suverenliyini bərpa etməsi və separatizmin sonu oldu. Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi bu qələbə, həm də Azərbaycanın milli suverenliyinin möhkəmləndirilməsi və gələcəkdə davamlı sülhün təmin olunması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan bu qələbə, Azərbaycanın hərbi gücünün və siyasi iradəsinin nəticəsi idi. Azərbaycan Ordusunun peşəkarlığı və gücü sayəsində Ermənistanın regionda həyata keçirmək istədiyi hərbi, siyasi və ideoloji planlar iflasa uğradı. Bu qələbə həm də dünya ictimaiyyətinə Azərbaycanın gücünü və qətiyyətini bir daha göstərdi.
Azərbaycan Ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi uğurlu antiterror tədbirləri Ermənistanın illərlə davam edən təxribatlarının və qanunsuz hərəkətlərinin qarşısını aldı. Bu tədbirlər sayəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam şəkildə bərpa edildi, bölgədə erməni separatizminə son qoyuldu. Bu qələbə həm də Azərbaycanın milli gücünü və liderliyini bir daha təsdiqlədi, ölkənin strateji mövqeyini daha da gücləndirdi.
