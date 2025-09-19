https://news.day.az/azerinews/1781628.html Ermənistan Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gələcək - Foruma qatılacaq Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin (MTX) rəhbəri Andranik Simonyan Bakıya gələcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatına Xidmətdən məlumat verilib. Andranik Simonyan rəhbərlik edəcəyi erməni nümayəndə heyəti 19-21 sentyabr tarixlərində keçiriləcək III Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumunda iştirak edəcək, MTX xəbər verib.
Ermənistan Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gələcək - Foruma qatılacaq
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin (MTX) rəhbəri Andranik Simonyan Bakıya gələcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatına Xidmətdən məlumat verilib.
Andranik Simonyan rəhbərlik edəcəyi erməni nümayəndə heyəti 19-21 sentyabr tarixlərində keçiriləcək III Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumunda iştirak edəcək, MTX xəbər verib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре