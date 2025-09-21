https://news.day.az/azerinews/1782009.html Azərbaycan kikboksçuları İtaliyada keçirilən Avropa çempionatında uğurla çıxış ediblər Sentyabrın 12-dən 21-dək İtaliyanın Lido Jesolo şəhərində kikboksinqin WAKO versiyası üzrə gənclər, yeniyetmələr və kadetlər arasında Avropa çempionatı keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin üzvləri yarışda yüksək nəticə göstərərək, 5 qızıl, 6 gümüş və 10 bürünc medal qazanıblar.
Sentyabrın 12-dən 21-dək İtaliyanın Lido Jesolo şəhərində kikboksinqin WAKO versiyası üzrə gənclər, yeniyetmələr və kadetlər arasında Avropa çempionatı keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin üzvləri yarışda yüksək nəticə göstərərək, 5 qızıl, 6 gümüş və 10 bürünc medal qazanıblar. Ümumilikdə 41 ölkə arasında mübarizə aparan yığma medal sıralamasında 14-cü yeri tutub.
Hakimlər kollegiyasının üzvü, respublika və beynəlxalq dərəcəli hakim Səbinə Qiyasova Avropa çempionatında beynəlxalq A kateqoriyası qazanmaqla yanaşı, yarışın ən yaxşı qadın rinq hakimi adına da layiq görülüb.
