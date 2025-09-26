https://news.day.az/azerinews/1783369.html Türkiyə ABŞ-dan 200-dən çox “Boeing” sərnişin təyyarəsi alacaq Türkiyə ABŞ ilə 200-dən çox "Boeing" sərnişin təyyarəsinin alınması üçün milyardlarla dollarlıq müqavilə imzalayıb. APA xəbər verir ki, bu haqda ABŞ-ın Ankaradakı səfiri Tom Barak açıqlama verib. Tom Barak razılaşmanın tamamlandığını və çatdırılma prosesinin başladığını deyib.
Türkiyə ABŞ-dan 200-dən çox “Boeing” sərnişin təyyarəsi alacaq
Türkiyə ABŞ ilə 200-dən çox "Boeing" sərnişin təyyarəsinin alınması üçün milyardlarla dollarlıq müqavilə imzalayıb.
APA xəbər verir ki, bu haqda ABŞ-ın Ankaradakı səfiri Tom Barak açıqlama verib.
Tom Barak razılaşmanın tamamlandığını və çatdırılma prosesinin başladığını deyib.
O həmçinin F-35-lərin Türkiyəyə tədarükü məsələsinin də ilin sonuna kimi həll oluna biləcəyini deyib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре