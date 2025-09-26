Türkiyə ABŞ-dan 200-dən çox “Boeing” sərnişin təyyarəsi alacaq

Türkiyə ABŞ ilə 200-dən çox "Boeing" sərnişin təyyarəsinin alınması üçün milyardlarla dollarlıq müqavilə imzalayıb.

APA xəbər verir ki, bu haqda ABŞ-ın Ankaradakı səfiri Tom Barak açıqlama verib.

Tom Barak razılaşmanın tamamlandığını və çatdırılma prosesinin başladığını deyib.

O həmçinin F-35-lərin Türkiyəyə tədarükü məsələsinin də ilin sonuna kimi həll oluna biləcəyini deyib.

 