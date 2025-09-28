https://news.day.az/azerinews/1783826.html Tramp şatdaunun qarşısını almaq üçün mümkün tədbirləri müzakirə edəcək ABŞ prezidenti Donald Tramp federal hökumətin işinin dayandırılmasının - şatdaunun qarşısını almaq üçün tədbirləri müzakirə etmək məqsədilə sentyabrın 29-da Konqresdə hər iki partiyanın liderləri ilə görüşməyi planlaşdırır. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Associated Press" agentliyi xəbər verib.
Tramp şatdaunun qarşısını almaq üçün mümkün tədbirləri müzakirə edəcək
ABŞ prezidenti Donald Tramp federal hökumətin işinin dayandırılmasının - şatdaunun qarşısını almaq üçün tədbirləri müzakirə etmək məqsədilə sentyabrın 29-da Konqresdə hər iki partiyanın liderləri ilə görüşməyi planlaşdırır.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Associated Press" agentliyi xəbər verib.
Məlumata əsasən, D.Tramp Nümayəndələr Palatasının spikeri Mayk Consonu (Luiziana ştatına olan Respublikaçı), Senatın Respublikaçı Lideri Con Tunu (Cənubi Dakota ştatından) və Nümayəndələr Palatasında azlıq təşkil edən Demokrat Pariyasının liderləri Hakim Ceffris və Çak Şumeri (hər ikisi Nyu-York ştatından) Ağ Evdə qəbul edəcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре