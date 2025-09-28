https://news.day.az/azerinews/1783828.html ABŞ-də yaxtaların dayanacağı ərazisində atışma olub - VİDEO ABŞ-nin Sautport şəhərində naməlum şəxs yaxtaların dayanacağı ərazisində atəş açıb, hadisə nəticəsində yaralananlar var. Trend-in məlumatına görə, bu barədə "WECT" televiziya kanalı xəbər verib. Məlumata əsasən, yerli hakimiyyət orqanları hadisə barədə yerli vaxtla saat 22:00 radələrində məlumat verib.
ABŞ-də yaxtaların dayanacağı ərazisində atışma olub - VİDEO
ABŞ-nin Sautport şəhərində naməlum şəxs yaxtaların dayanacağı ərazisində atəş açıb, hadisə nəticəsində yaralananlar var.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə "WECT" televiziya kanalı xəbər verib.
Məlumata əsasən, yerli hakimiyyət orqanları hadisə barədə yerli vaxtla saat 22:00 radələrində məlumat verib.
Hələlik atəş açan şəxs saxlanılmayıb, hadisənin səbəbləri və atəş açan şəxsin kimliyi ilə bağlı məlumat verilməyib.
