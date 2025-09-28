Bu gün III MDB Oyunlarının açılış mərasimi baş tutacaq

Bu gün Gəncə şəhərində III MDB Oyunlarının açılış mərasimi baş tutacaq.

Day.Az xəbər verir ki, tədbir şəhər stadionunda saat 19:00-da başlayacaq.

Mərasimdə Azərbaycan bayrağını karateçi Asiman Qurbanlı və taekvondoçu Zemfira Həsənzadə daşıyacaqlar.

 

Qeyd edək ki, sentyabrın 26-da start götürən turnirdə 13 ölkədən 1 624 idmançı və 2 337 nümayəndə iştirak edir. Yarışda Azərbaycanı 340, Rusiyanı 262, Özbəkistanı 254, Belarusu 240, Qazaxıstanı 147, Tacikistanı 144, Qırğızıstanı 126, Türkmənistanı 48, Türkiyəni 38, Kubanı 11, Küveyti 6, Omanı isə 4 idmançı təmsil edir. Pakistan isə yarışda 4 idmançı ilə iştirak edir.

III MDB Oyunlarına oktyabrın 8-də Gəncə şəhər stadionunda yekun vurulacaq.