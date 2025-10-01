3 dəqiqəyə sınıqları sağaldan gel hazırlanıb
Çinli alimlər tibbdə inqilabi yeniliyə imza atıb.
Day.Az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, bu yenilik Çinin Çjeczyan (Zhejiang) vilayətindən olan elmi araşdırma qrupu tərəfindən təqdim edilib. Onlar cəmi 3 dəqiqə ərzində sınıqları sağalda bilən xüsusi gel hazırlayıb. Bu gel, sümük toxumasını möhkəm bir şəkildə birləşdirən və bərpa prosesini sürətləndirən yüksək effektivliyə malik bioloji yapışdırıcıdır.
Yeni hazırlanmış bu gel isə həm biouyğunluq, həm də yüksək yapışma qabiliyyəti baxımından əvvəlki texnologiyalardan fərqlənir. Tətbiq edildikdən sonra cəmi 3 dəqiqə ərzində sümük səthlərini birləşdirir və möhkəm bərpa təmin edir. Bu yenilik travmatologiya və ortopediya sahəsində əməliyyatların daha az invaziv və daha sürətli olmasına imkan verəcək.
Hazırda gelin klinik sınaqları davam etdirilir və gələcəkdə onun geniş tibbi istifadəyə verilməsi gözlənilir.
Xatırladaq ki, ötən həftə Cənubi Koreya və Amerikalı alimlər unikal tibbi cihaz hazırlayıblar - əməliyyat zamanı birbaşa zədə yerində sümük greftlərini 3D çap etməyə qadir olan dəyişdirilmiş "yapışqan tapança".
Hər iki kəşf travmatologiya sahəsində çox böyük irəliləyiş sayılır.
