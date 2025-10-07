Binəqədi sakinlərinin əsas problemi - Ev var, sənəd yox
Binəqədi qəsəbəsində sənədləşmə problemi əhali arasında ciddi narazılıq doğurur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əhali yaşadıqları evlərin əksəriyyətinin sənədsiz olmasından şikayətlənirlər.
Onların əsas tələbi yaşadıqları evlərin rəsmi olaraq adlarına keçirilməsidir. Sakinlərin sözlərinə görə, məhəllədə heç kimdə evə dair qeydiyyat sənədi yoxdur:
"Hamımız sənədsiz yaşayırıq. Qanuni şəkildə qeydiyyata düşmək istəyirik".
Bəs bu tikililərə çıxarış verilə bilərmi?
Məsələ ilə bağlı əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev qeyd edib ki, bəzi ərazilərdə inşa olunmuş fərdi evlərə çıxarış verilə bilməz:
"Onlar qadağan olunmuş ünvanlardakı ərazilərdir. Hazırda ölkəmizdə çoxsayda evlər var ki, qeydiyyatı yoxdur. Bunların çoxu Bakı ərazisindədir. Bu tip evlərin çoxu sovet dövründən qalıb".
Məsələ ilə bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən bildirildi ki, özbaşına tikililərin müəyyən olunması və sənədləşdirilməsi müəyyən müddət tələb edir. Bu, yalnız bir qurumdan asılı deyil. Digər aidiyyatı dövlət qurumlarını, həmçinin bələdiyyələri də ehtiva edir.
