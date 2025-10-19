“Limp Bizkit” qrupunun gitaristi Sem Rivers vəfat edib

Məşhur amerikalı rok qrupu "Limp Bizkit"-in bas gitaristi Sem Rivers 48 yaşında vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı qrup öz rəsmi Instagram səhifəsində paylaşıb.

Paylaşımda qeyd olunub: "Bu gün biz qardaşımızı, qrup yoldaşımızı, ürəyimizi itirdik. Sem Rivers sadəcə bas gitarist deyildi - o, sehrin özü idi".

Qeyd edək ki, "Limp Bizkit" qrupu 1994-cü ildə ABŞ-ın Florida ştatında yaradılıb. Qrup üç dəfə "Qremmi" mükafatına namizəd olub və indiyədək dünyada 40 milyondan çox albomu satılıb.