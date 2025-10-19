https://news.day.az/azerinews/1789211.html “Limp Bizkit” qrupunun gitaristi Sem Rivers vəfat edib Məşhur amerikalı rok qrupu "Limp Bizkit"-in bas gitaristi Sem Rivers 48 yaşında vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı qrup öz rəsmi Instagram səhifəsində paylaşıb. Paylaşımda qeyd olunub: "Bu gün biz qardaşımızı, qrup yoldaşımızı, ürəyimizi itirdik. Sem Rivers sadəcə bas gitarist deyildi - o, sehrin özü idi".
“Limp Bizkit” qrupunun gitaristi Sem Rivers vəfat edib
Məşhur amerikalı rok qrupu "Limp Bizkit"-in bas gitaristi Sem Rivers 48 yaşında vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı qrup öz rəsmi Instagram səhifəsində paylaşıb.
Paylaşımda qeyd olunub: "Bu gün biz qardaşımızı, qrup yoldaşımızı, ürəyimizi itirdik. Sem Rivers sadəcə bas gitarist deyildi - o, sehrin özü idi".
Qeyd edək ki, "Limp Bizkit" qrupu 1994-cü ildə ABŞ-ın Florida ştatında yaradılıb. Qrup üç dəfə "Qremmi" mükafatına namizəd olub və indiyədək dünyada 40 milyondan çox albomu satılıb.
