İmamoğlunun məhkəməsində əlbəyaxa dava - FOTO İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sabiq sədri Əkrəm İmamoğlu "rəsmi sənədləri saxtalaşdırmaq" ittihamı ilə 8 il 9 aya qədər həbs cəzası tələbi ilə yenidən məhkəmə qarşısına çıxıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Silivridə keçirilən iclasdan əvvəl məhkəmə salonuna girməyə çalışan izdihamla jandarma arasında əlbəyaxa dava baş verib. Gərginlikdən sonra İmamoğlu və vəkilləri iclasa qatılmamaq qərarı veriblər.
Hakim isə İmamoğlunun məhkəmə zalına gətirilməsi barədə göstəriş verib. Hadisə ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, zalın girişləri müvəqqəti bağlanıb.
