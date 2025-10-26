Bu qidalar baş ağrısına səbəb olur – Xəbərdarlıq
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, bəzi gündəlik qidalar baş ağrısının əsas səbəblərindən biri ola bilər. Xüsusilə miqren və gərginlik tipli baş ağrısından əziyyət çəkən insanlar üçün qida seçimi çox önəmlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kolbasa, sosiska, konservləşdirilmiş ətlər və fast-food məhsulları yüksək miqdarda natrium və konservant ehtiva etdiyi üçün damarların daralmasına və baş ağrısına səbəb ola bilər.
Kofein az miqdarda qəbul edildikdə baş ağrısını azalda bilər, lakin çox içildikdə (xüsusilə qəhvə və enerji içkiləri şəklində) əks təsir göstərərək baş ağrısını tetiklədir.
Yaş pendirlərdəki tiramin maddəsi və şokoladdakı feniletilamin bəzi insanlarda baş ağrısına səbəb olur. Bu maddələr beyin damarlarında dəyişikliklər yaradaraq ağrı siqnallarını aktivləşdirir.
Xüsusilə "aspartam" adlı şirinləşdirici bir çox pəhriz içkilərində və şəkərsiz məhsullarda tapılır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu maddə bəzi insanlarda güclü baş ağrısına gətirib çıxara bilər. Uzun müddət ac qalmaq və ya yeməyi gecikdirmək də qan şəkərinin düşməsinə səbəb olur ki, bu da tez-tez baş ağrısının əsas səbəblərindən biridir.
Həkimlər məsləhət görür ki, baş ağrısından əziyyət çəkən insanlar rasionlarını izləsin, potensial tetikleyici qidaları müəyyən etsin və balanslı şəkildə qidalanmağa diqqət etsinlər.
