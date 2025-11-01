https://news.day.az/azerinews/1792398.html Sezen Aksu bu kişiyə görə başını keçəl QIRXDIRDI Məşhur türk müğənnisi və bəstəkarı Sezen Aksunun xeyli müddətdir başında bandana, yaxud papaqla gəzməsinin səbəbi bəlli olub. Day.Az Bizim.Media-ya istinadla bildirir ki, Aksunun bu yeni imicinin səbəbi əslində başını keçəl qırxdırmasıdır. Belə ki, yaxın rəfiqəsi Emel Müftüoğlu Aksu ilə çəkdirdiyi fotonu sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.
