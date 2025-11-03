“Şəbnəmdən zəhləm gedir”ə cavab gəldi

"Son vaxtlar efirdə haqqımda aqresiv fikir bildirən, insanlar arasında dəyəri olmayan "adamlar" haqqında danışmaq istəmirəm".

Day.Az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, bunu Şəbnəm Tovuzlu bildirib.

O, barəsində "Şəbnəmdən zəhləm gedir" deyən Mətanət Əsədovanın sözlərinə münasibət bildirib: pizza hut

"Bu sözləri mənə dəyərli bir sənətkar, sənətçi söyləsəydi, özümdə bir qəbahət görərdim".