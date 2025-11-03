https://news.day.az/azerinews/1792813.html “Şəbnəmdən zəhləm gedir”ə cavab gəldi - “Bunu deyən...” "Son vaxtlar efirdə haqqımda aqresiv fikir bildirən, insanlar arasında dəyəri olmayan "adamlar" haqqında danışmaq istəmirəm". Day.Az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, bunu Şəbnəm Tovuzlu bildirib. O, barəsində "Şəbnəmdən zəhləm gedir" deyən Mətanət Əsədovanın sözlərinə münasibət bildirib: pizza hut
“Şəbnəmdən zəhləm gedir”ə cavab gəldi - “Bunu deyən...”
"Son vaxtlar efirdə haqqımda aqresiv fikir bildirən, insanlar arasında dəyəri olmayan "adamlar" haqqında danışmaq istəmirəm".
Day.Az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, bunu Şəbnəm Tovuzlu bildirib.
O, barəsində "Şəbnəmdən zəhləm gedir" deyən Mətanət Əsədovanın sözlərinə münasibət bildirib: pizza hut
"Bu sözləri mənə dəyərli bir sənətkar, sənətçi söyləsəydi, özümdə bir qəbahət görərdim".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре