Şəhid atası dünyasını

Bu gün İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk şəhidi Emin Kazımovun atası Fərman Kazımov dünyasını dəyişib.

Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, onun nəşi yaşadadığı Yevlax şəhərində torpağa tapşırılıb.

Mərhum onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.