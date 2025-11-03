https://news.day.az/azerinews/1792824.html Şəhid atası dünyasını DƏYİŞDİ Bu gün İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk şəhidi Emin Kazımovun atası Fərman Kazımov dünyasını dəyişib. Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, onun nəşi yaşadadığı Yevlax şəhərində torpağa tapşırılıb. Mərhum onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.
Bu gün İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk şəhidi Emin Kazımovun atası Fərman Kazımov dünyasını dəyişib.
Şəhid atası dünyasını DƏYİŞDİ
Bu gün İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk şəhidi Emin Kazımovun atası Fərman Kazımov dünyasını dəyişib.
Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, onun nəşi yaşadadığı Yevlax şəhərində torpağa tapşırılıb.
Mərhum onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре