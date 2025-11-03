https://news.day.az/azerinews/1792830.html Bu qurumların işçilərinə əlavə ödənişin verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilib Prokurorluq işçilərinə iş stajına görə əlavə haqqın verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Sənədə əsasən, əlavə haqq almaq hüququ verən iş stajına aşağıdakı dövrlər daxil edilib:
Bu qurumların işçilərinə əlavə ödənişin verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilib
Prokurorluq işçilərinə iş stajına görə əlavə haqqın verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Sənədə əsasən, əlavə haqq almaq hüququ verən iş stajına aşağıdakı dövrlər daxil edilib:
- digər dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) müddəti
- dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğu vəzifəsində qulluq stajı;
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре