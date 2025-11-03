https://news.day.az/azerinews/1792850.html Şuşada Qız məktəbinin əsaslı təmirinə 2,3 milyon manat sərf ediləcək Şuşa şəhərinin Dəmir yumruq küçəsi, giriş 56-da yerləşən Qız məktəbində əsaslı təmir işləri aparılacaq. Day.Az xəbər verir ki, Trend dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər yayıb. Bildirilir ki, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi artıq bununla bağlı müvafiq işlərə başlayıb.
Şuşa şəhərinin Dəmir yumruq küçəsi, giriş 56-da yerləşən Qız məktəbində əsaslı təmir işləri aparılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Trend dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər yayıb.
Bildirilir ki, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi artıq bununla bağlı müvafiq işlərə başlayıb.
Qurum sözügedən işlərin 2,3 milyon manata başa gələcəyini proqnozlaşdırıb.
Qeyd edək ki, Qız məktəbi XIX əsr yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.
Şuşa şəhəri işğaldan azad ediləndən sonra məktəbin bərpası ilə əlaqədar layihələndirilmə işləri görülür.
