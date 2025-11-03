Türkiyədə zəlzələ olub

Türkiyənin qərbində, Mərmərə dənizi sahillərində 4,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Yeraltı təkan İstanbul şəhərində də hiss olunub.

Day.Az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarəolunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

 

Zəlzələnin episentri Balıkesir vilayətinin Sındırqı şəhəri olub, yeraltı ocağı isə 11 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Dağıntılar və zərərçəkənlər barədə məlumat yoxdur.