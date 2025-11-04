https://news.day.az/azerinews/1792956.html Partiyalara ayrılacaq pulun məbləği bilindi - RƏSMİ 2026-cı ilin dövlət büdcəsində VII çağırış Milli Məclisin deputatlarının təmsil etdikləri siyasi partiyaların fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün 6 000 000 manat vəsait nəzərdə tutulur.
2026-cı ilin dövlət büdcəsində VII çağırış Milli Məclisin deputatlarının təmsil etdikləri siyasi partiyaların fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün 6 000 000 manat vəsait nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
2025-ci illə müqayisədə yaradıcı ittifaqlar, cəmiyyətlər, siyasi partiyalar, diaspor və dini tədbirlərlə bağlı xərclər 800 000 manat və ya 3,5 % artımla proqnozlaşdırılır.
