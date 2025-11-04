Bakıda bir həftə əvvəl çəkilən asfalt

Binəqədidə bir həftə əvvəl çəkilən asfalt çöküb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, Mir Cəlal küçəsində bir həftə əvvəl çəkilən yolda baş verib.

Məsələ ilə bağlı AAYDA-dan bildirildi ki, hadisə yerinə əməkdaşlar cəlb olunub. Yol yenidən düzəldiləcək. 

Həmin  görüntünü təqdim edirik: