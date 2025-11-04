https://news.day.az/azerinews/1793041.html Bakıda bir həftə əvvəl çəkilən asfalt ÇÖKDÜ - VİDEO Binəqədidə bir həftə əvvəl çəkilən asfalt çöküb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, Mir Cəlal küçəsində bir həftə əvvəl çəkilən yolda baş verib. Məsələ ilə bağlı AAYDA-dan bildirildi ki, hadisə yerinə əməkdaşlar cəlb olunub. Yol yenidən düzəldiləcək. Həmin görüntünü təqdim edirik:
Bakıda bir həftə əvvəl çəkilən asfalt ÇÖKDÜ - VİDEO
Binəqədidə bir həftə əvvəl çəkilən asfalt çöküb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, Mir Cəlal küçəsində bir həftə əvvəl çəkilən yolda baş verib.
Məsələ ilə bağlı AAYDA-dan bildirildi ki, hadisə yerinə əməkdaşlar cəlb olunub. Yol yenidən düzəldiləcək.
Həmin görüntünü təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре