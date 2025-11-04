Azərbaycan və Əlcəzair XİN rəhbərləri əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə ediblər
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Əlcəzairin xarici işlər və xaricdəki milli icma naziri Əhməd Attaf arasında iki ölkə arasında dostluq münasibətlərini bir daha təsdiqləyən geniş və konstruktiv ikitərəfli görüş keçiriblər.
Day.Az bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Tərəflər siyasi dialoq, enerji, ticarət, investisiyalar, təhsil və mədəniyyət də daxil olmaqla, əməkdaşlığın geniş sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə edib və yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin araşdırılmasında qarşılıqlı marağı vurğulayıblar.
Görüşdə BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı da daxil olmaqla, beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində birgə fəaliyyətin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib. Bu əməkdaşlığın ortaq prinsiplər və qarşılıqlı dəstək əsasında qurulduğu qeyd olunub.
Hər iki nazir Azərbaycan-Əlcəzair tərəfdaşlığının daha da dərinləşdirilməsi əzmini ifadə edib, bu əməkdaşlığın regionlarda və onun hüdudlarından kənarda sülhə, inkişafa və rifaha töhfə verəcəyini bildiriblər.
