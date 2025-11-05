Bakıda daha bir yol çökdü

Badamdarda yol çöküb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə qəsəbənin Neftçilər küçəsində, 20-ci sahə kimi tanınan ərazidə qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, dünən də Binəqədidə yol çökmüşdü.

Qafqazinfo fotoları təqdim edir: