https://news.day.az/azerinews/1793320.html Bakıda daha bir yol çökdü - FOTO Badamdarda yol çöküb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə qəsəbənin Neftçilər küçəsində, 20-ci sahə kimi tanınan ərazidə qeydə alınıb. Qeyd edək ki, dünən də Binəqədidə yol çökmüşdü. Qafqazinfo fotoları təqdim edir:
