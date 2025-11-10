Bütün uğurlu insanlar bunu paylaşır – psixoloq açıqladı
Uğurlu insanların ortaq xüsusiyyəti təkcə istedad deyil, onların zirvəyə çatmasında çalışqanlıq, səylə çalışma və qətiyyət əsas rol oynayır.
Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə psixoloq Anjela Dakvort "Mel Robbins" podkastında danışıb.
Dakvort bildirib ki, bütün uğurlu insanları birləşdirən əsas xüsusiyyət "israrlılıq və inadkarlıq" (ing. grit) adlanır və bu keyfiyyət hər kəs tərəfindən inkişaf etdirilə bilər.
Onun sözlərinə görə, zirvəyə çıxan insanlar uzun illər boyunca sevdikləri işə sadiq qalmağı bacarırlar. Bu xüsusiyyət iki əsas elementdən ibarətdir: ehtiras və səbrlə çalışma.
"İnadkarlığın mahiyyəti ondadır ki, pis günlərdə belə yenidən ayağa qalxa biləsən. Əgər uzunmüddətli məqsədlərinə qarşı ehtirasını inadla birləşdirirsənsə, deməli, sən uğura aparan əsas keyfiyyətə sahibsən", - deyə psixoloq vurğulayıb.
Dakvort əlavə edib ki, istedad yalnız başlanğıc nöqtəsidir. Uğur isə ardıcıl səylər, öz üzərində işləmək və motivasiyanın azaldığı anlarda da dayanmaqdan imtina etməmək nəticəsində əldə olunur.
"Əsl istedadlı insanlar yalnız bacarıqlarına arxalanmırlar - onlar həm də çalışqan və dözümlüdürlər. Bu xüsusiyyət onlara ruh düşkünlüyü və qeyri-müəyyənlik dövrlərində belə davam etmək imkanı verir", - məqalədə deyilir.
Belə insanlar heç vaxt təslim olmur, çünki gördükləri iş onlar üçün vacibdir. Uğurun sirri isə burada sevdiyin məqsədə illərlə sadiq qalmaq və inadla irəliləməkdədir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре