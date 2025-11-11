https://news.day.az/azerinews/1794536.html Mahir Emreli zədələndi - aylarla oynamayacaq Almaniyada 2-ci Bundesliqasında "Kayzerslautern"in formasını geyinən Mahir Emreli klubunun evdə "Herta" ilə qarşılaşmasında zədələnib. Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb. Bildirilib ki, futbolçunun zədəsi ciddidir və 3 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.
Mahir Emreli zədələndi - aylarla oynamayacaq
Almaniyada 2-ci Bundesliqasında "Kayzerslautern"in formasını geyinən Mahir Emreli klubunun evdə "Herta" ilə qarşılaşmasında zədələnib.
Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.
Bildirilib ki, futbolçunun zədəsi ciddidir və 3 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.
Qeyd edək ki, Emreli meydana 63-cü dəqiqədə, hesab açıldıqdan sonra daxil olub. Bu, Mahirin avqustun sonunda keçirilən üçüncü tur matçından bəri klubda ilk oyunu olub. O, 77-ci dədiqədə zədələndikdən sonra 78-ci dəqiqədə Riçmond Taçi ilə əvəzlənib.
Xatırladaq ki, "Kayzerslautern" hazırda 20 xalla 7-ci yerdədir.
