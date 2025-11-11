https://news.day.az/azerinews/1794540.html Bakıda 3 ədədi 10 manata kənd çolpaları satılır - VİDEO Bakıda fəaliyyət göstərən bazarların girişində, eləcə də, ayrı-ayrı ərazilərdə avtomobillərin yük yerində 3 ədədi 10 manata təmizlənmiş toyuqlar satılır. Day.Az xəbər verir ki, marketlərdə toyuq ətinin 1 kiloqramı isə 5 manatdan bahadır. Ucuz qiymətə satışa çıxarılan toyuqların mənşəyi məlumdurmu?
Bakıda fəaliyyət göstərən bazarların girişində, eləcə də, ayrı-ayrı ərazilərdə avtomobillərin yük yerində 3 ədədi 10 manata təmizlənmiş toyuqlar satılır.
Bakıda 3 ədədi 10 manata kənd çolpaları satılır - VİDEO
Bakıda fəaliyyət göstərən bazarların girişində, eləcə də, ayrı-ayrı ərazilərdə avtomobillərin yük yerində 3 ədədi 10 manata təmizlənmiş toyuqlar satılır.
Day.Az xəbər verir ki, marketlərdə toyuq ətinin 1 kiloqramı isə 5 manatdan bahadır. Ucuz qiymətə satışa çıxarılan toyuqların mənşəyi məlumdurmu?
Mövzu ilə bağlı daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in sujetini təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре