Bakıda 3 ədədi 10 manata kənd çolpaları satılır

Bakıda fəaliyyət göstərən bazarların girişində, eləcə də, ayrı-ayrı ərazilərdə avtomobillərin yük yerində 3 ədədi  10 manata təmizlənmiş toyuqlar satılır. 

Day.Az xəbər verir ki, marketlərdə toyuq ətinin 1 kiloqramı isə 5 manatdan bahadır. Ucuz qiymətə satışa çıxarılan toyuqların mənşəyi məlumdurmu?

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in sujetini təqdim edirik: