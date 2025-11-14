"Qarabağ" klubunun loqosu dəyişdiriləcək? - AÇIQLAMA
Sosial şəbəkələrdə "Qarabağ" futbol klubunun loqosunun dəyişdiriləcəyi ilə bağlı müxtəlif paylaşımlar edilir. Hətta müxtəlif formalarda loqo dizaynları da versiya kimi irəli sürülür. Səsləndirilən iddialar reallığı əks etdirirmi?
"Son günlər klubumuzun loqosu ilə bağlı müxtəlif təklif və müzakirələr səsləndirilir. "Qarabağ" FK olaraq bildiririk ki, hazırda loqomuzun dəyişdirilməsi ilə bağlı hər hansı rebrendinq prosesinin aparılması gündəmdə deyil".
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında "Qarabağ" futbol klubunun marketinq və komunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev deyib.
"İctimaiyyətin və mütəxəssislərin rəylərini hər zaman hörmətlə qarşılasaq da, "Qarabağ" FK loqosunun dəyişdirilməsi nəzərdə tutulmur",-deyə A.Hacıyev əlavə edib.
