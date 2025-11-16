https://news.day.az/azerinews/1795856.html Magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq Sabah avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Sabah avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, noyabrın 17-də bəzi yerlərdə dumanlı və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
