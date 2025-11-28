https://news.day.az/azerinews/1798488.html Növbəti köç karvanı Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb - FOTO Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinə yola salınan növbəti köç karvanı mənzil başına çatıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yola salınan 16 ailə 55 nəfər mənzil başına çatıb. 13:42 xxx Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə 16 ailə olmaqla 55 nəfər Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə yola salınıb. Köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə daxil olmaqla Qırmızı Bazar qəsəbəsinə ümumilikdə 67 ailə olmaqla 254 nəfər qayıdışı təmin olunub
