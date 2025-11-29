"Airbus" təyyarələrində texniki yoxlamalar aparılıb, uçuşlar normal rejimdədir - AZAL
Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkəti "Airbus" şirkətindən rəsmi direktivlər daxil olan kimi təyyarə parkında operativ şəkildə texniki yoxlamalar aparıb. Yoxlamanın nəticələrinə əsasən, korreksiya tədbirlərinin görülməsi tövsiyə olunan üç təyyarə müəyyən edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq AZAL-dan məlumat verilib.
Bildirilir ki, tövsiyələrə uyğun olaraq həmin təyyarələrin proqram təminatı əvvəlki stabil versiyaya qaytarılıb:
"Qeyd edilən direktivlər "Airbus" tərəfindən A320 ailəsinə aid təyyarələrin idarəetmə sistemi ilə bağlı müəyyən nasazlıqlar aşkarlanandan sonra göndərilib. İstehsalçının məlumatına görə, güclü günəş şualanması zamanı uçuşun idarə olunmasıda istifadə edilən bəzi məlumatlarda təhrif yarana bilər. Bununla əlaqədar olaraq, proqram təminatının növbədənkənar yenilənməsi başlanılıb və hava gəmisinin istismarçılarına müvafiq göstərişlər verilib".
"AZAL tərəfindən bütün texniki məsələlər vaxtında və tam şəkildə həll olunub. Hazırda aviaşirkətin bütün təyyarələri ştat rejimdə fəaliyyət göstərir.
AZAL üçün uçuşların təhlükəsizliyi hər zaman əsas prioritet olaraq qalır. Aviaşirkətin reysləri istehsalçının tələblərinə və beynəlxalq mülki aviasiya standartlarına tam uyğun şəkildə yerinə yetirilir", - qurumdan əlavə olunub.
Qeyd edək ki, "Airbus" güclü günəş partlayışlarının uçuş idarəetmə sistemində nasazlıqlara səbəb olduğu və ekipajın iştirakı olmadan qəfil trayektoriya dəyişikliklərinə səbəb olduğu bir sıra hadisələrdən sonra A320 ailəsinə məxsus təyyarələrini geri çağırdığını elan edib. Geri çağırılma təxminən 6000 təyyarəyə təsir edəcək - dünya miqyasında xidmətdə olan bütün A320 təyyarələrinin yarısından çoxu.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре