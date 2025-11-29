https://news.day.az/azerinews/1798764.html Paytaxtda avtomobil qaçırıb taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs saxlanıldı Noyabrın 27-də paytaxt sakini olan bir nəfər polisə müraciət edərək bildirib ki, işdə olduğu vaxtda yaxın ərazidə saxladığı ona məxsus "Azsamand" markalı avtomobil qaçırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Noyabrın 27-də paytaxt sakini olan bir nəfər polisə müraciət edərək bildirib ki, işdə olduğu vaxtda yaxın ərazidə saxladığı ona məxsus "Azsamand" markalı avtomobil qaçırılıb.
Bildirilir ki, Xətai RPİ 37-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 34 yaşlı N.Məmmədov nəqliyyat vasitəsilə birgə saxlanılıb.
Aparılan araşdırmalarla məlum olub ki, saxlanılan şəxs həmin avtomobili istifadə etməklə taksi fəaliyyəti ilə də məşğul olub.
Araşdırmalar davam etdirilir.
