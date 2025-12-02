Evdən 13 yaşlı qızın meyiti tapıldı

Paytaxtın Binəqədi rayonunda mənzildən məktəbli qızın meyiti tapılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə dekabrın 1-i saat 01 radələrində Rəsulzadə qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 2012-ci il təvəllüdlü Kəmalə Məmmədzadənin meyiti yaşadığı evdə yaxınları tərəfindən aşkarlanıb.

Faktla bağlı Binəqədi Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.