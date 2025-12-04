https://news.day.az/azerinews/1799705.html Mikroavtobus su kanalına AŞDI - çox sayda yaralı var Şəmkirdə mikroavtobus su kanalına aşıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 6 nəfər xəsarət alıb. Bildirilir ki, mikroavtobus Yevlaxdan Şəmkirə istixanalardan birində işləyən fəhlələri daşıyırmış. Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
