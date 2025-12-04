Mikroavtobus su kanalına AŞDI

Şəmkirdə mikroavtobus su kanalına aşıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 6 nəfər xəsarət alıb.

Bildirilir ki, mikroavtobus Yevlaxdan Şəmkirə istixanalardan birində işləyən fəhlələri daşıyırmış.

Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.