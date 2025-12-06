Beyləqanda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

Beyləqanda ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Day.Az-ın yerli müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, "Mersedes" markalı minik maşını idarəetməni itirərək yol kənarında aşıb.

Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.