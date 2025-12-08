https://news.day.az/azerinews/1800884.html "Qalatasaray" Çempionlar Liqası matçına ciddi itkilərlə çıxacaq "Qalatasaray" UEFA Çempionlar Liqası Liqa mərhələsinin 6-cı turu çərçivəsində səfərdə "Monako"nun qonağı olacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb. Məlumata görə, İstanbul təmsilçisi oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq. Müdafiəçilər Kaan Aynah və Vilfred Sinqo, yarımmüdafiəçi Mario Lemina zədəlidir.
Qeyd edək ki, "Monako" - "Qalatasaray" qarşılaşması sabah keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
