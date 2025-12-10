https://news.day.az/azerinews/1801306.html Gəncədə zəhərlənmə olan dönərxana barədə QƏRAR VERİLDİ Gəncədə baş verən hadisə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb. Bu barədə Day.Az-a AQTA-dan məlumat verilib. Bildirilib ki, hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müvafiq qurumların əməkdaşları ilə birgə araşdırmalar aparılır.
Agentliyin müfəttişləri hadisənin baş verdiyi Gəncə şəhərində yerləşən "Nur" dönərxanasına baxış keçirib. Nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub, dönərxananın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
