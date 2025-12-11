https://news.day.az/azerinews/1801523.html Çempionlar Liqasının oyununda biabırçı SƏHV - VİDEO İspaniyanın "Vilyarreal" klubu "El Madrigal" stadionunda Danimarkanın "Kopenhagen" komandasını qəbul edərkən matç öncəsi gözlənilməz hadisə baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, futbolçular meydana çıxdığı anda ənənəvi Çempionlar Liqasının himni əvəzinə təsadüfən UEFA Avropa Liqasının himni səsləndirilib.
Çempionlar Liqasının oyununda biabırçı SƏHV - VİDEO
İspaniyanın "Vilyarreal" klubu "El Madrigal" stadionunda Danimarkanın "Kopenhagen" komandasını qəbul edərkən matç öncəsi gözlənilməz hadisə baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, futbolçular meydana çıxdığı anda ənənəvi Çempionlar Liqasının himni əvəzinə təsadüfən UEFA Avropa Liqasının himni səsləndirilib.
Bu texniki səhv tribunalardakı azarkeşlərin narazılığına səbəb olub və onlar fit səsləri ilə etiraz ediblər.
Hadisənin görüntüləri qısa zamanda sosial şəbəkələrdə yayılaraq böyük müzakirə yaradıb və tez bir zamanda gündəmə çevrilib.
Qeyd edək ki, "Vilyarreal" - "Kopenhagen" qarşılaşması 2:3 hesabı ilə qonaq komandanın xeyrinə başa çatıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре