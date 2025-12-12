https://news.day.az/azerinews/1801891.html Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsini ziyarət edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Aşqabadda keçirilən Beynəlxalq Neytrallıq Günü və Türkmənistanın daimi neytrallığının 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq forumda iştirak edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Baş nazir Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyub.
Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsini ziyarət edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Aşqabadda keçirilən Beynəlxalq Neytrallıq Günü və Türkmənistanın daimi neytrallığının 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq forumda iştirak edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Baş nazir Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyub.
