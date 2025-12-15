https://news.day.az/azerinews/1802430.html Biləcəridə evin altından "yer qaçdı" - VİDEO Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində torpaq çöküb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Biləcəri qəsəbəsinin yeni yaşayış massivində torpaq çöküb. Nəticədə evlər yararsız hala düşüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar yoxdur. Milli.Az görüntüləri təqdim edir:
