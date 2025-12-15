Biləcəridə evin altından "yer qaçdı"

Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində torpaq çöküb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Biləcəri qəsəbəsinin yeni yaşayış massivində torpaq çöküb. Nəticədə evlər yararsız hala düşüb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar yoxdur.

Milli.Az görüntüləri təqdim edir: