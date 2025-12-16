https://news.day.az/azerinews/1802957.html Ermənistanda hərbi xidmətin müddəti azaldıldı Ermənistan Milli Məclisi məcburi hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılmasına dair qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul edib. Day.Az xəbər verir ki, qanun layihəsi 65 lehinə, 4 əleyhinə və 20 bitərəf səslə qəbul edilib.
Ermənistanda hərbi xidmətin müddəti azaldıldı
Ermənistan Milli Məclisi məcburi hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılmasına dair qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul edib.
Day.Az xəbər verir ki, qanun layihəsi 65 lehinə, 4 əleyhinə və 20 bitərəf səslə qəbul edilib.
Beləliklə, 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən Ermənistanda məcburi hərbi xidmətin müddəti 2 il (24 ay) əvəzinə 1.5 il (18 ay) olacaq.
Xidmət müddətinin azaldılması 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən qüvvəyə minəcək.
