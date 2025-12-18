https://news.day.az/azerinews/1803282.html Aleyna Tilki və başqa 2 məşhur saxlanıldı İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun apardığı narkotik vasitələrlə bağlı istintaq çərçivəsində Aleyna Tilki, Danla Bilic və İrem Sak İstanbul İl Jandarma Komandanlığının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, Türkiyə Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan narkotik istintaqı davam edir.
Aleyna Tilki və başqa 2 məşhur saxlanıldı
İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun apardığı narkotik vasitələrlə bağlı istintaq çərçivəsində Aleyna Tilki, Danla Bilic və İrem Sak İstanbul İl Jandarma Komandanlığının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Türkiyə Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan narkotik istintaqı davam edir.
Məşhurlara qarşı keçirilən son əməliyyat zamanı Aleyna Tilki, Danla Bilic və İrem Sak İstanbul İl Jandarma Komandanlığının əməkdaşları tərəfindən polis idarəsinə aparılıb.
