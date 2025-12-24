https://news.day.az/azerinews/1804761.html Qurban Qurbanovla komandası ən yaxşı seçildi Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin ən yaxşılarının adını açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, ilin kişilərdən ibarət ən yaxşı klub komandası "Qarabağ" seçilib. Ağdam təmsilçisinin çalışdırıcısı, təcrübəli mütəxəssis Qurban Qurbanov isə ilin ən yaxşı kişi məşqçisi nominasiyasına layiq görülüb.
