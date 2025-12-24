https://news.day.az/azerinews/1804763.html "Uzak şehir"in aktyoru yeni serialda - FOTO "Uzak şehir" serialının aktyoru Burak Şafakın yeni layihəsi bəlli olub. Day.Az "Unikal"-a istinadən xəbər verir ki, aktyor Cem Yılmazın lentə alacağı "GORA" serialında rol alacaq. Qeyd edək ki, layihə "Netflix" platformasında yayımlanacaq.
"Uzak şehir"in aktyoru yeni serialda - FOTO
"Uzak şehir" serialının aktyoru Burak Şafakın yeni layihəsi bəlli olub.
Day.Az "Unikal"-a istinadən xəbər verir ki, aktyor Cem Yılmazın lentə alacağı "GORA" serialında rol alacaq.
Qeyd edək ki, layihə "Netflix" platformasında yayımlanacaq.
