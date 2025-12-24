"Uzak şehir"in aktyoru yeni serialda

"Uzak şehir" serialının aktyoru Burak Şafakın yeni layihəsi bəlli olub.

Day.Az "Unikal"-a istinadən xəbər verir ki, aktyor Cem Yılmazın lentə alacağı "GORA" serialında rol alacaq.

Qeyd edək ki, layihə "Netflix" platformasında yayımlanacaq.