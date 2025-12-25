Bu simptomlar sizdə varsa virusa yoluxmusunuz - Həkimə gedin
Havaların soyuması ilə birlikdə qripə yoluxma hallarında ciddi artım müşahidə olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki,yoluxucu xəstəliklər üzrə türkiyəli mütəxəssis professor Dr. Duran Tok H3N2-nin A qrupu qrip virusu olduğunu və bəzi hallarda ağır fəsadlara, hətta ölümə səbəb ola biləcəyini bildirib.
Prof. Dr. Tokun sözlərinə görə, H3N2 və digər qrip virusları tənəffüs yollarının qoruyucu mexanizmlərini zəiflədir, bu da xəstəliyin uzunmüddətli və ağır keçməsinə şərait yaradır. Qapalı məkanlarda daha çox vaxt keçirilməsi virusun yayılmasını sürətləndirir.
Mütəxəssis qeyd edib ki, bu mövsüm mutasiyaya uğramış H3N2 variantı əvvəlki illərlə müqayisədə daha dominantdır. Lakin virusun daha ölümcül olduğuna dair dəqiq elmi sübut yoxdur.
H3N2 infeksiyası xüsusilə aşağıdakı qruplar üçün daha təhlükəli hesab olunur:
5 yaşdan kiçik uşaqlar, 50 yaşdan yuxarı şəxslər, xroniki ağciyər, ürək və qaraciyər xəstələri, diabet və xərçəng xəstələri, hamilə qadınlar, artıq çəkili şəxslər
H3N2-nin qəfil başlayan əsas simptomları
Mütəxəssislər bildirirlər ki, simptomlar adətən ani başlayır və bəzi hallarda qızdırma olmaya bilər:
Baş ağrısı, quru öskürək, güclü yorğunluq, tərləmə, boğaz ağrısı, əzələ və oynaq ağrıları, burun tutulması və ya axıntısı, uşaqlarda isə ürəkbulanma, qusma və ishal müşahidə oluna bilər.
Prof. Dr. Duran Tok qripdən qorunmaq üçün həm fərdi, həm də ictimai tədbirlərin vacibliyini vurğulayıb:
Əllər tez-tez və düzgün yuyulmalıdır, dekabr-mart aylarında izdihamlı yerlərdən mümkün qədər uzaq durulmalıdır, zəruri hallarda maska və sosial məsafə qaydalarına əməl edilməlidir, xəstə şəxslərlə yaxın təmasdan çəkinilməlidir,qapı tutacaqları və lavabo kranları tez-tez dezinfeksiya olunmalıdır, risk qrupları oktyabr-noyabr aylarında mövsümi qrip peyvəndi vurdurmalıdır.
Keyfiyyətli yuxu, balanslı qidalanma, müntəzəm fiziki aktivlik və xüsusilə D vitamini çatışmazlığının aradan qaldırılması immunitet üçün mühüm rol oynayır.
