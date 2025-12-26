Yeni İl gecəsi Bakıya qar yağacaq? - PROQNOZ
Yeni İl gecəsi Bakıya sonuncu dəfə qar 2015-ci ildə yağıb.
Day.Az xəbər verir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında qar 2015-ci ildə dekabrın 31-də, 2016-ci ildə isə yanvarın 1-2-də yağıb.
Növbəti illərdə isə Yeni İl gecəsi və səhəri gün qarlı hava müşahidə olunmayıb.
Bəs bu il Yeni il dekabrın 31-i və yanvarın 1-də Bakıda hava necə olacaq?
ABŞ-nın nüfuzlu hava proqnozu və meteoroloji məlumatlar saytı olan "AccuWeather"də qeyd edilib ki, dekabrın 31-də Bakıda hava yağmursuz keçəcək, 9 dərəcə isti olacaq.
2026-cı il yanvarın 1-də isə Bakıda yağış yağacaq, 9 dərəcə isti olacaq.
Proqnozdan belə aydın olur ki, bu il də Yeni İl gecəsi və səhəri gün Bakıya qar yağmayacaq.
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
