Bakıda sulu qar yağacaq
Azərbaycanda 28-nə olan hava proqnozu açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya xidməti məlumat verir.
Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin gün ərzində fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə yağışın sulu qarla əhatə yağma ehtimalı var. Ərəbləşən şimal-qərb küləyi axşam mülayim olacaq.
Havanın temperaturu gecə 2-4 isti, gündüz 5 dəqiqəyə qədər isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunu, nisbi rütubət 80-85% təşkil edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı- ayrı intensiv olacağı ehtimalı var. Axşama doğru yağıntılar kəsiləcək. Gecə və səhər saatlarında arabir duman olacaq. Qərb küləyi gündüz bəzəkli arabir güclənəcək.
Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.
Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
