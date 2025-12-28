Kəlbəcərdə qarın hündürlüyü 15, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 35 santimetri keçib

Dekabrın 28-də saat 03.00-dan başlayaraq Kəlbəcər rayonuna qar yağmağa başlayıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki,, Kəlbəcər şəhərinə qarın hündürlüyü 15, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 35 santimetri keçib. Havanın temperaturu - 2°-dir.