https://news.day.az/azerinews/1805803.html Kəlbəcərdə qarın hündürlüyü 15, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 35 santimetri keçib - FOTO Dekabrın 28-də saat 03.00-dan başlayaraq Kəlbəcər rayonuna qar yağmağa başlayıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki,, Kəlbəcər şəhərinə qarın hündürlüyü 15, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 35 santimetri keçib. Havanın temperaturu - 2°-dir.
Kəlbəcərdə qarın hündürlüyü 15, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 35 santimetri keçib - FOTO
Dekabrın 28-də saat 03.00-dan başlayaraq Kəlbəcər rayonuna qar yağmağa başlayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki,, Kəlbəcər şəhərinə qarın hündürlüyü 15, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 35 santimetri keçib. Havanın temperaturu - 2°-dir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре