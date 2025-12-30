https://news.day.az/azerinews/1806466.html Məşhur müğənni xərçənglə mübarizə aparır Arabesk musiqisinin tanınmış ifaçısı Cansever xərçənglə mübarizə apardığını açıqlayıb. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, leykemiya diaqnozu qoyulan sənətçi xəstəxanadan pərəstişkarlarına video müraciət edib.
Arabesk musiqisinin tanınmış ifaçısı Cansever xərçənglə mübarizə apardığını açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, bir müddətdir müalicə aldığını bildirən Cansever kimyaterapiya səbəbindən çətinlik çəkdiyini, dərmanların onu daim yuxulu etdiyini deyib. Almaniyada müalicə olunduğunu və həkimlərindən razı qaldığını vurğulayan ifaçı pərəstişkarlarına dəstək və dualarına görə təşəkkür edib.
Cansever hər şeyin yaxşı olacağına ümid etdiyini bildirərək sevənlərindən dua istəyib.
