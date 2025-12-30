https://news.day.az/azerinews/1806474.html Ucarda kütləvi zəhərlənmə - 14 nəfər xəstəxanalıq oldu Ucarda kütləvi zəhərlənmə halı qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, Ucar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından Qafqazinfo-ya verilən məlumata görə, 30.12.2025-ci il tarixində saat 11:00 radələrindən etibarən zəhərlənmə şübhəsilə 14 nəfər (3 kişi, 11 qadın) Xəstəxananın Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
Pasiyentlərin hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.
Vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslərin hər biri ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.
